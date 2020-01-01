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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’ye verilen BDT çıkışlı slab fiyatları alternatif pazarlardaki satışlar sonrası gevşedi

BDT çıkışlı slab satıcıları, geçtiğimiz hafta AB ve Güney Amerika’ya nispeten yüksek fiyatlardan satış yapmayı başardı.

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