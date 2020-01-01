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Türkiye’nin son slab alımlarında fiyatlar 700$/mt CFR’ı gördü, fiyat artışları sürüyor

Türkiye’de ithal slab alımları hareketliliğini koruyor.

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