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Türkiye’nin sıcak sac ihracatı, AB’deki arz sıkıntısının artacağı beklentisine rağmen zor durumda

Fiyatların güçlü ve talebin yeterli olduğu iç piyasanın aksine, Türkiye’nin sıcak sac ihracatı, AB’den talep gelmemesi nedeniyle zor durumda.

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