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Türkiye’nin sıcak sac için yerel ve ihracat fiyatları yükseldi, ithal teklifler henüz net değil

Türk çelik üreticileri bu haftaya da sıcak sac fiyatlarında yeni bir artış yaparak başladı.

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