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Türkiye’de yerli ve yabancı sıcak sac tedarikçileri indirimler veriyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de sıcak sac fiyatları, yerli ve yabancı satıcıların indirimler yapmasıyla birlikte düşüş gösterdi.

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