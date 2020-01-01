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Türkiye’de yerli ve ithal sıcak sac fiyatları daha da arttı

Türkiye’de sıcak sac piyasasındaki yukarı yönlü trend, yerel üreticilerin haftaya fiyat artışıyla başlaması sonucunda gücünü korumaya devam etti.

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