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Türkiye’de yerel ve ithal sıcak sac fiyatları yeni bir tepe noktasına ulaştı

Bu hafta kaydedilen fiyat artışını takiben Türkiye’de sıcak sac fiyatlarının yükselişine devam ettiği görüldü.

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