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Türkiye’de yerel ve ithal sıcak sac fiyatları toparlandı

İthal hurda fiyatlarındaki artış nedeniyle Türk sıcak sac üreticileri fiyatlarını artırmaya çalıştı.

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