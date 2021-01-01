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Türkiye’de yerel ve ithal sıcak sac fiyatları düştü, beklentiler zayıfladı

Türkiye’de sıcak sac üreticileri, haftalar süren direncin ardından, iç piyasa için indirim yapmak zorunda kaldı.

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