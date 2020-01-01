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Türkiye’de yerel ve ithal levha fiyatları aşağı yönlü

Türkiye levha piyasasında, cansız talep ve alıcılardan gelen baskı sebebiyle hem yerel hem ithal fiyatlarda düşüş görüldü.

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