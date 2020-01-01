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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel teneke levha fiyatları artışta

Türkiye’de iç piyasaya verilen teneke levha fiyatları, ülke ve dünya genelinde yassı mamul fiyatlarındaki genel artışa paralel olarak yükseldi.

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