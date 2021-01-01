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Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları ithalattan gelen rekabetin az olması sebebiyle yatay

Türkiye’de sıcak sac fiyatları, üreticilerin önemli indirimler vermekten kaçınarak piyasayı izlemeyi tercih etmesi sebebiyle yatay seyretti.

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