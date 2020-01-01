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Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları 900$/mt’u gördü, alıcılar Hindistan ve Rusya’dan alım yapıyor

Türkiye’de sıcak sac piyasasında görünüm, yeterli talep ve sınırlı arz nedeniyle olumlu.

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