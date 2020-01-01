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Türkiye’de üreticilerin sıcak sac fiyat hedefleri yeni rekora ulaştı

Türk sıcak sac üreticileri, bu kez çoğunlukla Nisan teslimli olmak üzere, yeni haftaya fiyat hedeflerinde yeni bir artışla başladı.

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