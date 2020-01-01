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Türkiye’de teneke levha fiyatları sabit kaldı ancak yakında artması bekleniyor

Türkiye’de iç piyasaya verilen teneke levha fiyatları, talep mevsimsel etkenler nedeniyle iyileşmiş olsa da son birkaç haftadır yatay seyrediyor.

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