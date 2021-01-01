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Türkiye’de teneke levha fiyatları düşük son kullanıcı talebi nedeniyle baskı altında

Türkiye teneke levha piyasasında, düşük son kullanıcı talebi nedeniyle üreticilerin başlangıçta hedeflediği fiyatlardan satış yapılamadı.

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