﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları düşük stoklar ve yüksek talep nedeniyle arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatlar 10-30$/mt arttı ve talep de iyileşti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.