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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı fiyatları pazarlığa açık

Türkiye’de spot yassı ürün fiyatları, satıcılar üzerindeki baskının artmasına rağmen, yatay seyrini sürdürdü.

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