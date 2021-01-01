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Türkiye’de soğuk sac ve kaplamalı çelik için sunulan yeni indirimler talebin canlanmasını sağladı

Türk haddeciler yeni yıla yerel müşterilerine indirimler sunarak başladı. Fiyatların daha önce kaydedilen karşı teklif ...

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