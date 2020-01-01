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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de soğuk sac ve galvanizli sac fiyatları daha da arttı

Güçlü hurda fiyatları ile artan sıcak sac fiyatları, yine Türkiye’de yassı mamul fiyatlarında bir artış daha yapılmasının sebebi oldu.

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