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Türkiye’de soğuk sac fiyatları sınırlı arz nedeniyle daha da arttı

Türkiye’de iç piyasaya verilen soğuk sac fiyatları, çoğunlukla oldukça kısıtlı olan arz nedeniyle bu hafta ikinci kez yükseldi.

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