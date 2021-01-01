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Türkiye’de soğuk sac fiyatları neredeyse hiç talep olmamasına bağlı düştü

Geçtiğimiz birkaç haftalık süre içerisinde, Türkiye’de soğuk sac satışlarının çok fazla düşmesi sonucunda yerel fiyatlar aşağı yönlü hareket gösterdi.

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