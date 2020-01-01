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Türkiye’de soğuk sac fiyatları genelde 900$/mt fabrika çıkışı seviyesinin üzerinde

Türkiye’de haddeciler sıcak sac fiyatlarındaki tırmanışın devam etmesini göz önünde bulundurarak soğuk sac fiyatlarını tekrar yükseltmek zorunda kaldı

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