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Türkiye’de soğuk sac fiyatları düştü, tedarikçiler baskı altında

Türkiye’de yerel soğuk sac fiyatları zayıflamaya devam etse de, düşüş seviyesi, Kasım-Aralık aylarında görülen artış oranına kıyasla daha yavaş oldu.

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