﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de soğuk sac fiyatları arttı ve galvanizli sac fiyatlarıyla neredeyse aynı seviyeye geldi

Türkiye’de iç piyasaya verilen soğuk sac fiyatları yine yükselerek üst üste onuncu hafta artış gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.