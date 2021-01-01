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Türkiye’de sıcak sac piyasası iyileşen talep sayesinde toparlandı

Türkiye’de sıcak sac piyasasındaki durum bu hafta, fiyatlarda görülen yeni artışlarla iyileşme göstermeye devam etti. Fiyat ...

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