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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları yükseldi

Türkiye’de yassı mamul üreticileri için piyasa göstergelerinin pozitif olması sonucu üreticiler fiyatlarını daha da yükseltti.

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