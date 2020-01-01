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Türkiye’de sıcak sac fiyatları yıl biterken yüksek seviyelerde

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları, üreticilerin yılı iyimser beklentilerle bitirmelerinden dolayı, 800$/mt fabrika çıkışı seviyesinin üzerinde.

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