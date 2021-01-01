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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları yeni fiyat artışıyla birlikte 900$/mt fabrika çıkışı seviyesini aştı

İthal hurda tekliflerindeki hızlı artışa bağlı olarak üreticiler, fiyatlarını bu hafta ikinci defa artırma kararı aldı.

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