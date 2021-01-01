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Türkiye’de sıcak sac fiyatları düştü, görünüm çoğunlukla olumsuz

Türkiye sıcak sac piyasasında, piyasa baskısı sonucunda yapılan düşük fiyatlı yerel satışlar konuşuluyor.

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