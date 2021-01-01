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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları düşmeye devam ediyor

Türkiye’de yerel yassı mamul talebi büyük ölçüde yetersiz olduğundan ve ihracat satışı az olmaya devam ettiğinden, yerel sıcak ...

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