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Türkiye’de sıcak sac fiyatları belirsizliğini koruyor

Türkiye’de, yerel üreticilerin net teklifler vermekten kaçınması sonucu sıcak sac fiyatları belirsizliğini korudu.

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