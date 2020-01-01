﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları 700$/mt fabrika çıkışı seviyesinde, ithal slab fiyatları yükseldi

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları bu hafta iki defa artarak yeni yüksek seviyeye ulaşırken, piyasadaki durum daha da kızışıyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.