﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları 600$/mt fabrika çıkışı seviyesine yaklaştı

Türkiye merkezli sıcak sac üreticileri, yerel fiyatlarını yine artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.