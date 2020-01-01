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Türkiye’de levha fiyatları istikrar kazandı, talep düşük

Türkiye’de levha fiyatları şimdilik sabit kalırken, talepte iyileşme görülmedi.

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