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Türkiye’de levha fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken talep yavaşladı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye çelik levha piyasasında talep oldukça düşük seyretti.

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