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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de levha fiyatları çoğunlukla sabit, ancak indirimler mevcut

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye levha piyasasında talep yaklaşan tatilin olumsuz etkileri nedeniyle neredeyse durdu.

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