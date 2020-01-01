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Türkiye’de levha fiyatları baskı altında, talep zayıf

Türkiye levha piyasasında fiyatlar geçtiğimiz hafta boyunca değişiklik göstermedi ve talep zayıf kaldı.

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