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Türkiye’de levha fiyatları baskı altında

Geçtiğimiz birkaç haftalık süre içerisinde, son kullanıcı talebinin düşük seyretmesi nedeniyle Türkiye’de levha fiyatları baskı altında kaldı.

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