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Türkiye’de kaplamalı ve soğuk sac fiyatları düşmeye devam ediyor

Türkiye kaplamalı ve soğuk sac piyasasında zorlu koşullar devam ediyor.

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