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Türkiye’de kaplamalı mamul ve soğuk sac fiyatları dibi gördü

Türkiye’de soğuk sac ve kaplamalı sac fiyatları, düşük talep ve hammadde fiyatlarının gerilemesi nedeniyle önemli bir düşüş kaydetti.

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