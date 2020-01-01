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Türkiye’de kaplamalı mamul gösterge fiyatları yükselmeye devam etti, talep güçlü

Türkiye yassı mamul piyasasında pozitif görünüm sürdü ve sıcak sac fiyatları yeni bir yüksek seviyeye ulaştı.

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