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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları yeniden düşüşte

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaplamalı mamul piyasasında talep düşük seyrederken, fiyatlar daha da indi.

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