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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları yeni bir rekor gördü, talep ise düşüyor

Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 70-100$/mt ve geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 30-60$/mt yükseld

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