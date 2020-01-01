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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları pozitif göstergeler sonucu tekrar yükseldi

Türkiye’de yerel kaplamalı mamul fiyatları girdi mamul fiyatlarındaki artış ve kısıtlı arz sebebiyle ciddi bir yükseliş gösterdi.

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