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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları piyasadaki belirsizlik nedeniyle düştü

Türkiye yerel kaplamalı mamul piyasasında satışlar, talebin hala oldukça zayıf olması nedeniyle durgun kaldı.

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