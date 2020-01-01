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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları ihracatın hareketli olması nedeniyle yine arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaplamalı mamul piyasasındaki artış grafiği devam etti ve teklifler 40-50$/mt daha arttı.

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