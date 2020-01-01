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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları aşağı yönlü düzeltme gördü

Türkiye kaplamalı mamul piyasasındaki belirsizlikler ve düşük talep, fiyatların 10-50$/mt aşağı yönlü düzeltilesine neden oldu

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