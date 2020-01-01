﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları arttı, alıcılar ile satıcıların fiyat beklentileri farklı

Türk kaplamalı mamul üreticileri fiyatlarını, yüksek sıcak sac fiyatları ve artan ithalat tekliflerinin desteğiyle bu hafta bir kez daha artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.