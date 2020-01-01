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Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları 40-50$/mt daha arttı, yeni artışlar da olası

Geçtiğimiz Salı gününden bu yana Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları 40-50$/mt daha arttı ve yeni artışlar da bekleniyor.

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